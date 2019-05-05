Erdoğan'ın 'kirlettik, rezil ettik' dediği Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor!

TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı 3 aşamalı projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak yaylada, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek.

Yurt Gazetesi'nde yer alan haber şöyle: Yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projede, ilk etapta doğaya uyumlu bin 800 araçlık katlı otopark yapımı için kazma vuruluyor.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı.

1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi. 1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.