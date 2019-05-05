İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: YSK en doğru kararı verecektir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Kültür Merkezi’nde miting düzenledi.

Sahneye ilk olarak İstanbul Gönüllüleri Kent Orkestrası çıktı. Orkestranın çaldığı İzmir Marşının ardından yurttaşlar, “Ekrem Başkan” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attılar.

İmamoğlu'nun açıklamalarından bazıları şöyle:

"İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor. Bazılarının söylediklerine ve yaptıklarına inanın dışarıdaki kargalar bile gülüyor. Siz de gülün. Tepkimizi gülerek göstereceğiz. Bizler zeki insanlarız"

Bir oy bile farkla seçilirsiniz. Bundan medet ummak kadar 'aklı kıt' bir şey olamaz. Bir kişi size fazla oy verdiyse kazandınız demektir. Bu defteri kapatalım.

Bir sürü itirazda bulundular, itiraz demokratik hak bunu anlıyoruz. Yalnız her gün başka bahane bulmak, tartışmalar açmak, "bir şeyler oldu ama tam anlatamıyoruz" demek. Böyle bir komedi dünya tarihinde yok.

Kavgadan, kötü dilden, münakaşadan bu millet usandı. Sizin kadar ben de usandım. Eşimle çocuklarımla yıllardır yüzümüz asık süreci dinliyoruz. Tek bir gün bir kişinin kalbini kıracak laf etmemeye çalıştım. Ben sizin kalbinizi kırmaya değil, 16 milyon insanın kalbini kazanmaya geldim. Dolayısıyla aslında Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul sevdi ama daha ötesi iyiliği sevdi, güler yüzü sevdi. Oy versin vermesin kucaklayanı sevdi. Bu seçim bitmiştir. Bu seçimin sonucu nettir. YSK'ya itiraz yapmış olabilirler ama YSK demokrasi adına, bu ülkenin, bu şehrin geleceği adına, uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunu ispat etmek adına yarın en doğru kararı verecektir.

Bu söyleyeceklerimi YSK da dinlesin; genç işsiz oranı bu ülkede yüzde 27, artık dört gençten daha fazlası işsiz. İşsizlik oranı yüzde 15. İşsiz sayısı bu ülkede 5 milyonu aşmış durumda. Can yanıyor. Enflasyon yüzde 20'lerin üzerine çakılmış durumda. Dünyanın en yüksek enflasyonuyla yaşayan ülkelerden biriyiz. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 650 lira olmuş. 2-3 ay önce 2 bin 100 liralardaydı. Gelinen nokta bu ülkenin ekonomik sıkıntıları, işsizlik. Ramazan ayına giriyoruz bir hurma 2 lira. Bir vatandaşın alışveriş yapacak gücü yok. Bırakın İstanbul seçimini, bak yürekli bir adam gelmiş size yardımcı olacak. İstanbul ekonomisini canlandırmak için gece gündüz çalışacak, siz de işinize bakın. Biz İstanbul'da kimsenin malını, şahsi mülkünü devralmıyoruz. 16 milyon insan size emanet etmişti, şimdi dedi 'yeter'. Gençlerin Ekrem Abi'sini seçtik dediler.

Ekonomik sorunlarla, bu ülkenin dış sorunlarıyla ilgilenin, sorunlarınızı çözün, biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak size yardımcı olalım. Biz Türkiye'nin en önemli motor gücü olan İstanbul ekonomisini ayağa kaldıracağız.

Ramazan ayına giriyoruz. En önemli şeylerden birisi israf. Türkiye'nin kurumlarında, İBB'de israfın önüne geçeceğiz. Paranızı çarçur etme dönemi bitmiştir. Her kuruşunuza sahip çıkacağız. Kim israf yapıyorsa takip edeceğiz. Şatafatmış oymuş buymuş, bu dönem bitti İstanbul'da Türkiye'ye göstereceğiz. Bunu siyasi sorumluluğumla yapacağım.