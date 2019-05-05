Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'daki kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Muğla'daki kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.