A+ A-

Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.
DHA
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 12:59

[Haber görseli]

Muğla'daki kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

[Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler