1 milyarı kaybetmiş!

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'den geriye enkaz kaldı. 31 Mart'ta Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin borcunun 1 milyar (katrilyon) TL olduğunu açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bozkurt'un eski belediyeden kalan borcu açıkladığı anı kişisel twitter hesabından paylaştı.
ESENYURT'UN BORCU 1 KATRİLYON!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 6 Mayıs 2019
"Esenyurt'u kaybedersek İslam'ı kaybederiz" diyen AKP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'den geriye enkaz kaldı. 31 Mart'ta Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin borcunun 1 milyar (katrilyon) TL olduğunu açıkladı pic.twitter.com/PdoZVTETH2