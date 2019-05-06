1 milyarı kaybetmiş!

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'den geriye enkaz kaldı. 31 Mart'ta Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin borcunun 1 milyar (katrilyon) TL olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bozkurt'un eski belediyeden kalan borcu açıkladığı anı kişisel twitter hesabından paylaştı.