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1 milyarı kaybetmiş!

31 Mart'ta Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, 'Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı, Kudüs’ü ve Mekke’yi kaybederiz' diyen AKP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin bıraktığı borcu açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 14:58

[Haber görseli]Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'den geriye enkaz kaldı. 31 Mart'ta Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin borcunun 1 milyar (katrilyon) TL olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bozkurt'un eski belediyeden kalan borcu açıkladığı anı kişisel twitter hesabından paylaştı.

Cumhuriyet İMECESİ

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