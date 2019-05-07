23 Haziran'a kadar İstanbul'u yönetecek isim belli oldu

YSK tartışmalı bir karara imza atarak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine kadar verdi.

İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı.

İSTANBUL VALİSİ VEKALET EDECEK

A Haber canlı yayınında Şebnem Bursalı'nın iddiasına göre 23 Haziran'a kadar istanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, daha önce Gaziantep Valisi olduğu dönemde cihatçı terör gruplarıyla ilgili kullandığı korumacı diliyle dikkat çekmişti.

Yerlikaya Gaziantep Valisi olduğu Mayıs 2016’da Antep’te süren IŞİD operasyonları hakkında basına bilgi verirken, IŞİD üyesi Hacı Ali Durmaz’ın adını hem yanlış söylemiş, hem de IŞİD üyesinden ‘Bey’ diye bahsetmişti.

Yine Ekim 2016’da Antep’te IŞİD’in bir hücre evine yönelik baskında, IŞİD üyesinin kendi üzerinde bomba patlamasına ilişkin yaptığı konuşmada ise “Orada kendisiyle, o da yakalanacağını anladığı için, polisimiz, kendisi henüz bombayla ilgili, etraftaki ev sakinlerine, komşulara da bir sıkıntı olmaması için karşıdaki inşaatta kendisini etkisiz hale getiriyor” demişti.