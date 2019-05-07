Sancar: "Belediyenin parası AKP'li vekillerinin midesine inmiş"

AKP'li Çivril Belediyesi’nin kendi milletvekillerine Ankara’da yemek yedirdiği ve bu faturayı belediyeye ödettirdiğini söyleyen Sancar, “Belediyenin parası milletvekillerinin midesine inmiş. Bakın elimde gördüğünüz iki adet fatura Çivrilli hemşerilerimizin vergileriyle milletvekillerine yemek yedirildiğinin belgesi. Hem de Ankara’da. Görev yeri Ankara olan vekillere Çivril Belediyesi Ankara’da yemek yediriyor! 25 Temmuz tarihli 900 TL’lik ve yine Ankara’da başka bir lokantadan kesilmiş 18 Ağustos 2018 tarihli 215 TL’lik yemek faturalarının açıklaması ise şu şekilde: “AKP milletvekilleri akşam yemeği, AKP’li milletvekili öğle yemeği. Ayıptır, günahtır. Bana uğrasaydılar ben onlara yemek ısmarlardım" ifadesini kullandı.



28.500 TL'lik fatura kimin?

AKP'li belediye olan Babadağ Belediyesi’ne kesilmiş toplam bedeli 28.500 TL olan bir yemek faturası olduğunu da kaydeden Sancar, "Bu yemeklerin kimlerle, hangi AKP’lilerle yendiğini bilmiyoruz ama pes diyoruz... Belediye bütçesinden 'emeğin faturası' ödenir ama yemeğin faturası ödenmez ve asla ödenmemelidir. Bu ne ahlakidir ne hukuki ne de helaldir" dedi.