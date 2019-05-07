İstanbul Barosu'ndan YSK kararına karşı eylem çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçim iptali kararına tepki gösteren barolardan biri de İstanbul Barosu oldu. Baronun açıklamasında, “Değerli meslektaşımız; İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesindeki hukuksuzluğun sergilenmesi ve 23 Haziran seçimlerinde hukuk güvenliği için dayanışma oluşturulması için her gün 20.00-21.00 saatleri arasında İstanbul Barosu Merkez Binası önünde dayanışma nöbeti tutulacaktır. Katılımınızı bekliyoruz” denildi.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu da dün YSK’nın vermiş olduğu İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı sonrası olağanüstü olarak toplanmış ve kararı protesto etmek için baro binası önünde ‘demokrasi nöbeti’ başlatma kararı almıştı. İzmir Barosu da demokrasi nöbeti kararının ardından tüm üyelerini baro binası önüne davet etmişti.