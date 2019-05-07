Ataşehir Belediyesi'nden çocuk parklarına yakın takip

İlçede yaşayan vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanların sayısını artıran Ataşehir Belediyesi, parkların güvenliğini de üst seviyede tutmak için parklara “acil durum” butonlu kameralar yerleştirdi.

Kameralar Ataşehir’de ilk olarak iki pilot park seçilen Nazım Hikmet Parkı ile İçerenköy Meskenler Parkı’na kuruldu. Parklar, Belediye hizmet binasında bulunan bir merkezden izleniyor ve acil durumlarda anında müdahale ediliyor. Ayrıca parklarda bulunan “acil durum” butonları sayesinde vatandaşlar da merkeze görüntülü olarak ulaşıp, olumsuz durumları bildirebiliyorlar. Merkeze bildirilen olumsuz duruma göre sorun yaşanan parka; zabıta, polis veya ambulans gönderiliyor. Parkların tamamını görüntüleyecek şekilde konulan kameraların görüntüleri 24 saat kayıt altına alınıyor. Yapılan planlama doğrultusunda aynı sistem Ataşehir’in diğer parklarında da uygulanacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, şu anda iki pilot parkta projeyi hayata geçirdiklerini ve geliştirilen bu sistem sayesinde Ataşehirlilerin parklarda güvenle vakit geçirebileceklerini vurguladı. İlgezdi, “Bu sistemi Ataşehir’in tüm parklarında hayata geçireceğiz. Parklarda olumsuz olayların önüne geçmek, hırsızlık ve bunun gibi kötü olayları engellemek için kameralar yerleştirdik. Vatandaşlar olumsuz bir durumu bildirdikten sonra emniyet, itfaiye ve sağlık merkezleri gibi resmi kurumlarla anında iletişim sağlanacak. Olası tehlike böylece takip altına alınmış olacak” dedi.