İhsan Eliaçık'ın kızı: Peder beyi benden koruyacaklarmış

Antikapitalist Müslümanlar'ın dünkü "Yeryüzü Sofrası" iftarına polis müdahale etti. Müdahalede aralarında yazar İhsan Eliaçık'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İhsan Eliaçık serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından, "Yeryüzü Sofrasına saldıranlar, sizi 'ateistlerden' korumak için buradayız diyordu. Oysa onlarla biz yıllardır bu sofralardayız. Yeryüzü Sofrası tam da bu. "Onlar ümidin düşmanıdır akar suyun meyve çağında ağacın serip gelişen hayatın düşmanı." paylaşımını yaptı.

Kızı Zeynep Eliaçık, babasının mesajını alıntılayarak, "Peder beyi benden koruyacaklarmış." dedi.