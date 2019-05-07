Ekrem İmamoğlu: 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz

31 Mart seçimlerinde İstanbul Byükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimin yenilenmesi kararını gazeteci Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV Ana Haber Bülteni'nde değerlendirdi. YSK'nin kararının emek hırsızlığı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Şu anda demokrasi mağdur edildi. Ben 31 Mart 2019’daki seçimi kazandım. Bu zarfa 4 tane oy attığını meclis üyeliği pırıl pırıl sorun yok. Bu muhtar bunda da sorun yok. İlçe belediye başkanlığı bunda da sorun yok her şey harika. Sonra İBB Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Buna gülüyorum." dedi.

"Bu mübarek Ramazan ayında 7 YSK üyesini Allah’a havale ediyorum." diyen İmamoğlu, YSK'ye çağrıda bulunarak, "Sandık kurulunda neymiş kamu görevlileri yerine banka memurlarını görevlendirmişler. 24 Haziran’da görev alan banka memuru insanlar beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım. Üzülüyorum ya! O vatandaşı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk kararı da veremiyorsunuz niye ilçeler de gider. Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclis’i de iptal edin." diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Hayırlı Ramazan’lar. Dün akşam zor bir akşamdı. Epeyce bir dertleştik. Sabah Ankara’ya gittik. Zor bir iki gün geçişi yaşıyoruz. Demokrasi bir hayat nefes gibi. O demokrasi insanın soluduğu hava gibi.

- Fatih bey, benim moralim çok iyi. Bizim hayallerimiz bir gecede yıkılacak hayaller değil. Her şey güzel olacak derken o kadar iyiyim ki tarifi yok bunun.

- Tam iftara yaklaşmıştım. Sultanbeyli’deydim ailemizin huzurunu kaçırmadan iftarımızı açtık. Saat 7 buçağa doğruydu haberi aldığımızda. 16 milyon insan mağdur edildi. Biz mağdur edildik.

- Sorun sadece sesimiz olsa, uyumadığımız geceler olsa tamam ama demokrasi gerçekten hayat. Hissettiğim şey insanların haklarının elinden alınması. O demokrasi insanın soluduğu hava gibi. Hayata tutunan damarlarının yok edilmesi gibi.

- Görevden alındığım tebliğ edilmedi zaten karar açıklandı. Onun özel bir tebliği olduğunu zannetmiyorum.

BEN 31 MART SEÇİMLERİNİ KAZANDIM

- Haddine değil ki! Şu anda demokrasi mağdur edildi. Ben 31 Mart 2019’daki seçimi kazandım. Bu zarfa 4 tane oy attığını meclis üyeliği pırıl pırıl sorun yok. Bu muhtar bunda da sorun yok. İlçe belediye başkanlığı bunda da sorun yok her şey harika. Sonra İBB Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Kurdukları cümleleri ben kurmayı edepsizlik kabul ediyorum. 39 ilçede geçersiz oylar sayılsın biz burada seçimi kazanacağız dediler. Hani diyor ya bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Düşünebiliyor musunuz komedi gibi. Oyların tamamı sayıldı yine Ekrem İmamoğlu. Sondaj yapalım dediler yine olmadı. Sonra B.Çekmece, Maltepe’de bir oyun yaptılar… 41,200 kısıtlı seçmen üzerinde bakalım dediler onun da tesiriyok. En son bir de sandık kuruluna itiraz edelim dediler. Ben Allah’a havale ediyorum o 7 üyenin.

HODRİ MEYDAN

- Bu mübarek Ramazan ayında 7 YSK üyesini Allah’a havale ediyorum. Sandık kurulunda neymiş kamu görevlileri yerine banka memurlarını görevlendirmişler. 24 Haziran’da görev alan banka memuru insanlar beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım. Üzülüyorum ya! O vatandaşı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk kararı da veremiyorsunuz niye ilçeler de gider. Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclis’i de iptal edin.

YSK, EMEK HIRSIZLIĞI YAPTI

- Ben bu yola çıkarken eşimden çocuklarımdan annemden babamdan helalik aldım çıktım. Öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bana oy versin vermesin. Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığını yapan YSK’dır. AA’nın rezilliğini biz ispat ettik. Bukadar 16 milyon insanın emeği var oyu var. Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığını yapan YSK üyelerine net olarak söyüyorum. YSK üyeleri emeğimi çaldı, 16 milyonun emeğini çaldı.

YSK'YE BASKI YAPILDI

- Alınan kararın dayanağı; İstanbul’da 31,186 sandık var. Alınan kararda 212 sandıktaki sandık kurulları üzerinde veriliyor. Binali Yıldırım bu sandıklardan yüzde 50,5 oy almış ben 47 oy almışım bunun neresi yolsuzluk. Kimse kafasını kuma sokmayacak.

- İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "YSK süreci aklasın" sözünü hatırlatarak, Erdoğan'ın YSK'ye baskı yaptığını söyledi. İmamoğlu, kimse kafasını kuma gömmesin" dedi.

ADALET ÖLÜRSE DEVLET ÖLÜR

- Size Fatih Sultan Mehmet’in bir sözünü okuyacağım. Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadı'yı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür. Adaleti öldürmemek için mücadele vereceğiz.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMASI

- İmamoğlu, Abdullah Gül'ün "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" açıklamasına ilişkin, "Aklın yolu bir, bu karar bir tezattır. Ben bütün AK Parti'li dostlarımın vicdanına sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. 'Bu İmamoğlu'na yapılan reva mıdır?' diye bir sorun. Bu Ramazan ayında soruyorum. Ramazan ayı arınma ayıdır." dedi.

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM PROGRAMI: YARIN BAŞLIYORUM



- Yarından itibaren çalışmalara başlıyorum. Zaten projelerimizi anlatmışız, gelir gelmez çalışmalara başlamışız. Biz kucaklayacağız, bu millet sevgi, saygı ve barış istiyor. Şunu ifade edeyim bu duygularımı anlatırken bir durum tespiti yapıyordum. Bugün misli misli enerjiyle sahadayım.

- Şu anda bu toplum demokrasiyle sandık mücadelesiyle normalleşmeli. Ben onun mücadelesini yapıyorum. Bizden kargaşa bekleyenler var. Benim vatandaşım sakin olacak. Milyonlarca İstanbullu lütfen mağduriyetini anlatın. Biz mücadeleyi sandıkla vereceğiz. Hiç boykot aklımızdan geçmedi.

- Her şey güzel olacak diyen Berkay 13 yaşında biliyor musunuz? Öyle milyonlarca çocuk var bu şehirde. Ben o gençlerin enerjisiyle ayaktayım. Bütün bu hak gasplarını anlatacağız. Biz yok saymayı sevmiyoruz. Elimizi sıkmayanları kucaklayacağız.

ERDOĞAN'A YANIT

- Korkum yok. Çocuklarıma hissettiğim sorumluluk üzerinden konuşuyorum. Sağolsun eşim yükümü büyük oranda aldı. Ben mücadele veriyorum. Hakkımızda o hain kararı alanların çocukları, torunları için mücadele veriyorum. Konuşacağız. Korkmayın. Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İş insanı konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Haddini bilecek olan siyasilerdir. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasilerdir. Siz kibir, insanlara hükmetme bağırma çağırma! Haddini bilecekler.

#HERŞEYGÜZELOLACAK DİYEN SANATÇILARA TEBRİK

Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirinin benden çıkarı yok. Ben seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Ben coşkuyla karşılanacağım. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hakkımı yedirtmem hak da yemem. Kazanmış olsalardı gider tebrik ederdim. Beni eskiden bildikleri siyasi arkadaşlarına sorsunlar. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

80 bini aşkın gönüllü sandık başında bekleyecek. Her şey çok güzel olacak. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.