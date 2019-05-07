Çağrı ile birlikte dün akşam saatlerinde yaklaşık 100 bin kişinin sandıklarda görev almak için başvuruda bulunulduğu kaydedilirken “İlk çağrıda 15-20 bin kişi üyelik başvurusu yaptı. Bugün ise sistem çöküyor. Rekor kırılıyor” denildi. 23 Haziran seçimlerinde de sahada görev almaya devam edeceklerine dikkat çeken gönüllüler, “Yurttaşlarla birebir temas kurmaya, Ekrem İmamoğlu’nun sözünü büyütmeye devam edeceğiz” dedi.
İstanbul Gönüllüleri: Rekor başvuru alıyoruz
İstanbul Gönüllüleri, İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı vermesinin ardından çalışmalarına tekrar başladı. Web sitesi üzerinden seçimde görev yapmak isteyenlere çağrıda bulunan İstanbul Gönüllüleri, “Bize katıl ve bizden haber bekle. Sana telefonla ulaşacağız. 16 milyon İstanbullu kazandı, yine kazanacak” dedi.
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 01:35