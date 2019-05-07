İstanbul Gönüllüleri: Rekor başvuru alıyoruz

Çağrı ile birlikte dün akşam saatlerinde yaklaşık 100 bin kişinin sandıklarda görev almak için başvuruda bulunulduğu kaydedilirken “İlk çağrıda 15-20 bin kişi üyelik başvurusu yaptı. Bugün ise sistem çöküyor. Rekor kırılıyor” denildi. 23 Haziran seçimlerinde de sahada görev almaya devam edeceklerine dikkat çeken gönüllüler, “Yurttaşlarla birebir temas kurmaya, Ekrem İmamoğlu’nun sözünü büyütmeye devam edeceğiz” dedi.