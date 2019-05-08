Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Samsun'da toplandı

Toplantıya Hacı Bektaş Veli Postnişini ve Hünkar Vakfı Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Kurucu Başkanı Muharrem Erkan, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun, Trabzon, Ordu, Amasya, il ve ilçelerinden dedeler, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Alevilik, Alevilik sorunları, asimilasyon, Alevilik inanç ritüelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Hacı Bektaş Veli Postnişini ve Hünkar Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy tarihsel süreçte Alevilerin hep hedef olduğunu, Alevi kalmak ve Alevi gibi yaşamak istediklerini belirttiği konuşmasında “Eskiden Alevileri öldürüyorlardı, şimdi Aleviliği öldürüyorlar” dedi.

Cumhuriyetin kurulmasında Alevilerin büyük destek verdiğini belirten Ulusoy, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Alevilerin umduğunu bulmadığını belirtti. Ulusoy, “Alevi Bektaşi Kızılbaş toplumu Mustafa Kemal’in arkasından gitti, destekledi, cumhuriyet kuruldu. Ne yazık ki Alevi toplumu cumhuriyetten umduğunu alamadı, bu bir gerçek. Ama saygımızı ve mücadelemizi kaybetmiyoruz, bu yolda devam edeceğiz” dedi.

‘Örgütlü olursak başarırız’

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Kurucu Başkanı Muharrem Erkan Alevi ise sorunlarının örgütlü, hukukun üstünlüğünün sağlandığı demokratik bir toplumda çözüm bulacağına dikkat çektiği konuşmasında Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonunun bölgede Alevi örgütlenmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Erkan, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonunun bölgedeki tüm Alevi örgütlerini çatısı altında toplayacağını ve Aleviliğin özüne uygun yaşaması için ortak akıl ile mücadele edileceğinin altını çizdi.

Erkan “Alevilik üzerindeki sistematik asimilasyona ancak örgütlü olursak karşı koyabiliriz. Karadeniz bölgesinde birlik ve beraberliği sağlamamız, bir olmamız, iri olmamız, derneklerimizi kurmamız, kurulu derneklere üye olmamız gerekiyor. Laik bir devlet olmamıza rağmen devletin bir dini, hatta mezhebi var. Bütçeden en çok pay bir mezhebin temsilcisi durumundaki Diyanete veriliyor. Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Karadeniz’de bu örgütlülüğü sağlayacak ve Hacı Bektaş Veli mürşidimizin ışığında yolumuza revan olacağız” diye konuştu.

‘Arapça değil Türkçe ibadet’

Hacı Bektaş Veli ocağından Hüseyin Sinan Ulusoy da katılımcılara Alevilik, yol, erkan, asimilasyon, ibadet ve hakka yürüme erkanı hakkında bilgi verdi. Ulusoy “Anladığımız dilde ibadet edelim, anladığımız dilde dualarımızı okuyalım, insanlar, gençler anlasın, aksi halde gençlerimizi kaybediyoruz. Arapçayı kimse anlamıyor. Her anne baba çocuğuna yolunu, inancını öğretmekle sorumludur. Dedelik bir makam değil, dedelik yola hizmet etmektir” dedi.