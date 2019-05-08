mor ve ötesi: Saray'ın listesinde 'incelik' var!

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi "Kayıt" notuyla Twitter'dan paylaşmıştı. İsimleri listede geçen mor ve ötesi de, Safi'nin yayımladığı listeye ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Grup Safi'nin hazırladığı listeyi paylaşarak yaptıkları açıklamada, "Bu listede mor ve ötesi’nin küçük harfle yazılmasına dikkat edilmesi çok ince bir davranış. güzel şeyler de oluyor" ifadesini kullandı.