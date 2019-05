Otobüsçülerden ’23 Haziran’ açıklaması

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yeni seçim tarihi olarak 23 Haziran 2019 belirlendi. Hava yolu şirketleri o tarihlerde uçuşu olanlara biletlerini değiştirme ve iade etme hakkı tanıdı. Konu hakkında bir açıklama da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan geldi. Başkan Birol Özcan "Bu memleket meselesi, 'hayır' demek mümkün değil. Talep geldiği takdirde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değiştirilen biletleri ek seferler ile ileri bir tarihe aktaracağız." dedi.



İstanbul seçimlerinin YSK’nın aldığı tartışmalı kararla iptal edilmesini ardından yeni seçim tarihi olarak 23 Haziran belirlendi. Yeni seçim tarihinin duyurulmasından sonra Pegasus, THY, Atlasjet ve Onur Air o tarihteki biletlerin ücretsiz değiştirilebileceğini ya da iade edilebileceğini duyurdu. Bu uygulamaya otobüsçüler de katıldı.



“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan konu hakkında Sözcü'den Barış Özkan'a açıklamalarda bulundu. “Bu memleket bizim memleketimiz” diyen Başkan Özcan, “Talep geldiği takdirde elimizden gelen her şeyi yapacağız. 330 firmamız var. Hepsi böyle düşünüyor. Değiştirilen biletleri ek seferler koyarak ileri bir tarihe aktaracağız.” dedi.



“MEMLEKET MESELESİ, ‘HAYIR’ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL”



Bunun parti gözetmeksizin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Bu memleket meselesi, ‘hayır’ demek mümkün değil. Türkiye’nin kaderi bu seçim. Tarih erken olduğu için henüz resmi açıklama yapmadık. Talepler geldiği takdirde her türlü adımı atacağız.” ifadelerini kullandı.