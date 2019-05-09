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İbrahim Kalın'ın paylaşımı espri konusu oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın 'Bir zafta 4 pusula var. Neden 1'i iptal edildi de 3'ü iptal edilmedi?' sorusuna verdiği videolu yanıt sosyal medyada espri konusu oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 10:21

YSK, AKP'nin itirazı üzerine İstanbul’daki Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine, 4'e karşı 7 ile yani oy çokluğuyla karar verdi. İstanbullu 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek ve sadece İBB Başkanlığı için oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın yurttaşların merak ettiği 'Bir zafta 4 pusula var. Neden 1'i iptal edildi de 3'ü iptal edilmedi?' sorusuna kişisel twitter hesabından paylaştığı videoyla yanıt vermeye çalıştı. Sosyal medyada videoya 'İkna olduk', 'canımız öyle istedi deyin' yorumları geldi. İşte o yorumlardan bazıları;
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İbrahim Kalın

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