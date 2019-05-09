Sabri Uzun'un tutukluğuna yapılan itiraz hakkında karar

Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun'un, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun, 23 Nisan'da gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Uzun, mahkemedeki sorgusunun ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından tutuklandı. Avukatı, Uzun'un tutukluluğuna itiraz etti. Ankara 8'inci Sulh Ceza Mahkemesi, 3 Mayıs'ta yapılan itirazı reddetti.