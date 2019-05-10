Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'İdlib' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda, bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir.

Suriye rejimi, Astana Mutabakatı'na aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor. Rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına geri çekilmeleri sağlanmalı.