Üç gazeteciye gözaltı

Kuray, Mısır Çarşısı'nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı.

Öte yandan Gazeteci Eylem Nazlıer sosyal medya hesabından, "Bugün haber takibi sırasında gazeteci Zeynep Kuray ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri İrfan Tuncçelik gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından görüntü çekmemiz engelleniyor, tehdit ediliyoruz, gözaltına alınıyoruz. Ama birileri hala basın özgürlüğünden bahsediyor, komik" şeklinde açıklama yaptı.

Gazeteci Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından aktardığına göre Canan Coşkun'un, hakim ve savcılara lüks konut satışına ilişkin yaptığı haber nedeniyle verilen 12 bin 600 liralık para cezasının infazı için çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Coşkun'un geceyi karakolda geçirdiği ve hakim karşısına çıkarıldıktan sonra para cezasının ödenmesiyle serbest kaldığı belirtildi.

Gazeteci Canan Coşkun 12 bin 600 liralık para cezasının ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.#GazetecilikSuçDeğildir — Gazeteci Dayanışma Ağı (@AgGazeteci) 11 Mayıs 2019





