Tunç Soyer'den İmamoğlu'na #HerşeyÇokGüzelOlacak desteği

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halkın oylarıyla İstanbul Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

İstanbul’daki seçimi yenileme kararını protesto eden İzmir Barosu’nun, Alsancak Baro binası önündeki demokrasi nöbetine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sonunda muhakkak demokrasi kazanacak. Baronun demokrasi nöbetine sizleri de bekleriz. # HerşeyÇokGüzelOlacak " dedi.

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