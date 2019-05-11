Bakan Selçuk’un 23 Nisan’da gönderdiği mektubun faturası okullara kesildi

Mektupların adet fiyatı 50 kuruş olarak belirlendi. 800 broşür için KDV hariç birim fiyatı 50 kuruş olarak belirlenirken, okullara 72 TL de vergi hesabı çıkartıldı. Birçok okulda ise bakanın mektup faturasının farklı gerekçelerle öğrencilerden istendiği öğrenildi.



‘Trajedi ve komedi’



MEB’in faturayı öğrencilere yüklemesine Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan tepki gösterdi. Süreci Cumhuriyet’e değerlendiren Aydoğan, “Sermayeye, dini vakıf ve derneklere kamu kaynakları parsel parsel paylaştırılırken, teşvik adı altında milyonlarca lira sermaye sahiplerine aktarılmaya devam ederken var olan ve halka ait olan kamu kaynaklarının öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim ve bilim emekçileri için kullanılmaması ideolojik bir tercihtir” diye konuştu.



Aydoğan, “Milli Eğitim Bakanlığı’na ait yazılı, görsel materyallerin bütçesinin öğrencilerden, velilerden, okullardan talep edilmesi trajedi ve komedinin iç içe geçmiş halidir. Yaşanılan olay Aziz Nesin hikâyelerine taş çıkartır niteliktedir. Kamusal eğitim devletin, MEB’in sorumluluğundadır” dedi.

Mektup alışkanlığı



Öğrenci ve velilere özel günlerde mektup gönderme alışkanlığı edinen Bakan Selçuk,10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla da velilere mektup yolladı. Mektubunda Selçuk, engelliye bakışın, selamlamanın, hal hatır sormanın, haklarının nasıl teslim edildiğinin çok önemli olduğunu vurguladı.