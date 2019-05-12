Adaletsizliğe infaz durdurma formülü

Adalet Bakanlığı, son örneği Cumhuriyet davasında, 5 yıl altında ceza alanların cezaevine girmesiyle yaşanan adaletsizliğin çözümüne ilişkin bir çalışma yaptı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifi kapsamında, aynı suçtan açılan toplu davalarda 5 yıl üzeri ceza alanların Yargıtay aşamasının tamamlanmasına kadar 5 yıl altı ceza verilenlerin infazının durdurulması öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa cezaevinde olan eski Cumhuriyet yazarlarının ve yöneticilerinin özgürlüklerine kavuşması bekleniyor.

Hükümetin istinaf mahkemelerini faaliyete başlattığı kanun kapsamında 5 yıl üzeri ceza verilen sanıklar, hükmü Yargıtay’a taşıyabiliyordu. Ancak 5 yıl altında ceza alanların ise temyiz hakkı bulunmuyor, karar istinafta kesinleşiyordu. Bu durum Cumhuriyet davası, barış akademisyenleri başta olmak üzere birçok yargılamada adaletsizliğe neden olduğu yönünde eleştirilere yol açmıştı. Cumhuriyet davasında 5 yıl altında hapis cezası verilen Musa Kart, Önder Çelik, Güray Öz, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ile Emre İper, haklarındaki cezanın kesinleşmesi üzerine geçen ay cezaevine girmişti.

Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Alınan bilgiye göre yasa teklifi çalışması yapan bakanlık, toplu davalarda 5 yılın altında ceza verilenlerin, diğer sanıklar yönünden hükmün Yargıtay’da karar verilmesine kadar infazın durdurulmasına imkan veren bir çalışma yaptı. Yasa tasarısının önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulacağı öğrenildi. Tasarının yasalaşması durumunda Cumhuriyet davası kapsamında cezaevine giren eski Cumhuriyet yazar ve yöneticileri ile çalışanımız Emre İper hakkında infaz durdurulabilecek.