İBB 30.3 milyona yaptırdı, TÜGVA genel merkezi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı “STK-Okul-Yurt 2018” faaliyet raporuna göre; yüksek istişare kurulunda Bilal Erdoğan'ın bulunduğu TÜGVA ile yapılan protokoller kapsamında vakfa İBB tarafından kira, bakım, onarım, tefrişat, proje, gezi hizmetleri karşılığında 74.2 milyon liralık harcama yapıldı. İBB'nin en çok destek sunduğu vakıf olan TÜGVA'nın Eyüp'te 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı genel merkezinin de İBB tarafından inşa ettirildiği ortaya çıktı.

EYÜP GENÇLİK MERKEZİ ADIYLA İNŞA EDİLDİ

Sözcü'den Özlem Güvemli2nin haberine göre; İBB, 13 Haziran 2016'da “Eyüp Gençlik Merkezi İnşaatı” ihalesine çıktı. İhaleyi 30 milyon 381 bin TL teklif sunan Ankaralı firma Cumhur Alp İnşaat kazandı. Firma ile 15 Temmuz 2016 tarihinde sözleşme imzalandı. 3 bodrum kat, zemin ve 2 kattan oluşan binada fitness salonları, spor salonu, sinema ve tiyatro salonu, bilardo salonu, oyun salonu, derslikler, atölye ve kreş, toplantı salonları, kafeterya, kütüphane ve ofisler açık ofis inşa edildi. İBB'nin “Eyüp Gençlik Merkezi” adıyla 30.3 milyon TL'ye inşa ettiği bina TÜGVA'ya tahsis edildi. Ve bina vakfın genel merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

MEZARLIK ARAZİSİYDİ

TÜGVA'nın genel merkezi olarak kullanılan binanın bulunduğu parselin imar durumu da tartışmalı bir şekilde değiştirilmişti. Eyüp Abdülvedüt Mahallesi’nde surların hemen dibinde bulunan 4 bin 200 metrekarelik alanın imarı 2010 yılına kadar “mezarlık ve park” olarak işaretliydi. İBB tarafından 2013’te yapılan değişiklikle Tokmaktepe Mezarlığı’nın komşusu olan parseller, mezarlık alanından çıkarılarak ticaret alanına alındı. 4 bin 200 metrekarelik parselin 3 bin 450 metrekarelik kısmı 2014’te İBB mülkiyetine geçti. Daha sonra TÜGVA da geri kalan alanı satın aldı. Vakfın devreye girmesiyle planlar jet hızı ile değiştirildi.

DOSYA 9 GÜNDE KARARA BAĞLANDI

18 Aralık 2015’te İBB tarafından parseller TÜGVA’nın isteği doğrultusunda kısmen “Park+ Zeminaltı Katlı Otopark”, kısmen de “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alındı. Parsellerde yapılan değişiklik alan sit koruması altındaki surların bitişiğinde olması nedeniyle 30 Aralık 2015’te İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildi. Kurulun aylar süren karar alma süreci bu dosyada 9 günde tamamlandı. Kurul, 8 Ocak 2016’da değişikliğin uygun olduğuna karar verdi. Plan değişikliği 11 Ocak 2016 günü İBB Meclis gündemine alındı ve 15 Ocak tarihli meclis oturumunda da CHP’nin muhalefeti ile geçti. Plan değişikliğinin ardından da ihale düzenlenerek inşaat yapıldı.