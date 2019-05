Çavuşoğlu: Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri ile daha önce çekilen fotoğrafını yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de hükümetin operasyonlarına ilişkin "Rejimin saldırıları Soçi Muhtırası'nın açık ihlalidir. Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" dedi.

Regime’s attacks are flagrant violations of Sochi Memorandum&against Astana spirit. Close to an agreement on formation of Constitutional Com. @Nasr_Hariri pic.twitter.com/HwATi6pEvP