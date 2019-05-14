Çavuşoğlu: Suriye'de Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin düzenlediği operasyonların Soçi Muhtırası’nın ihlali olduğunu ifade ederek, "Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2019 Salı, 17:15

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri ile daha önce çekilen fotoğrafını yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de hükümetin operasyonlarına ilişkin "Rejimin saldırıları Soçi Muhtırası'nın açık ihlalidir. Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" dedi.

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