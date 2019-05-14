Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: 1 ölü

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesindeki Bahçeşehir sitesi istinat duvarında saat 17.45’te göçük meydana gelmiştir. Olay yerinde ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları başlamıştır." açıklamasında bulundu. Yerlikaya, ikinci açıklamasında 1 yurttaşın göçük altından yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.

DHA'da yer alan habere göre ise, enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.