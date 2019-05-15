YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimi açıklaması

YSK Başkanı Güven, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven, "İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar olduğunu gördüm. Bu yenileme seçimi. 31 Mart'ta yapılan seçimde kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız. Herhangi bir güncelleme yapılmayacak, askıya da çıkmayacak. Oy kullanma hakkına sahip kim varsa oy kullanacak. Vatandaşlar öğleden sonra nerede oy kullanabileceğini görebilecek. Partilerle sandık seçmen listelerini paylaştık. Vatandaşlarımız da kendileri de sorgulayabilecek, hangi sandıkta oy kullanabileceklerini görecekler. Sadece sandık kurulları değişecek. Onun dışında bir değişiklik olmayacak" dedi.

Kısıtlı seçmenlerin durumu hakkında bilgi veren Sadi Güven, "Oy kullanamayacak kısıtlı seçmenlerle ilgili 'oy kullanamaz' işareti düşülecek. Onlar silinmeyecek, karşısına şerh düşülecek. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahipse, 23 Haziran'da da oy kullanma hakkına sahip olacak. Siyasi partilerle de paylaştık, bunu karşılaştırma imkanına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Sadi Güven, 31 Mart seçim sonuçlarının iptali hakkında gerekçeli kararın yazımının sürdüğünü, tamamlandığında açıklanacağını söyledi.