Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) hızla eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli

ANKARA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ERZURUM 4°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık