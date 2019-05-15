Adliyede inanılmaz olay… Avukat, eski müvekkilini darp etti!

Babası, eski sevgilisi ve 10’a yakın hakim savcı hakkında yalan haber yaymakla suçlanan Orkun Dülgeroğlu, dün (14 Mayıs) eski avukatı Koray Kılıç’a karşı açtığı davanın duruşması için adliyeye gitti. Kısa süre sonra, Av. Kılıç da yargılandığı dava için duruşma salonunu önüne geldi. Bu esnada, Dülgeroğlu ile eski avukat Av. Kılıç arasında tartışma çıktı.

Dülgeroğlu yaşananları şöyle anlattı: "Avukat Koray Kılıç’ın sanık, şahımın müştekisi (katılanı) olduğu “hakaret” suçundan açılmış olan davanın saat 09:55’de görülecek olan 2.celsesini mahkeme salonu önünde bulunan banklarda oturarak beklemekteydim. Telefon konuşması bittikten sonra etrafa bakındı ve beni fark etti. Ardından yanıma gelerek tehdit ve hakaretlerde bulundu, bende belaya bulaşmamak için başımdan gitmesini söyledim. Meğerse adliyeye kesici ve delici bir alet sokmuş ve sağ elinde gizlemiş. Bu aletle kulağımı kesmeye çalıştı, kulağımın arkası komple kesildi, ardından bu aletle kafamın üst kısmına vurarak yarık açtı, sonrasında tekrar bu aletle sol kulağıma vurarak delik açtı. Ben sanığın kendisine karşı özellikle hiç bir karşı saldırıda bulunmadım (bana saldırdı demesin diye), sadece ellerini tutarak saldırı yapmasını engelledim, güvenliklerin müdahalede bulunmasını bekledim. Olayın ardından kulağımın arkasına yaklaşık 10-15 dikiş atıldı, kafamdaki yarık için dikiş atıldı ve kulağımdaki deliğe müdahalede bulunuldu, sol kol kemiğimde şişlik oluştu. Sanık instagram hesabı üzerinden saldırı anından sonra adliye koridorlarında kendi çekmiş olduğu videoları yayınladı ve şahsımın kulağını kestiğini ve beni öldüreceğini söyledi. İstanbul Barosu bu şahısın avukatlık mesleğinden atılması için 6 ayrı sevk maddesinden disiplin kovuşturmasına sevk etmiştir."

Güvenlik görevlilerinin hazırladığı tutanağa göre, her iki taraf da ayrı ayrı adliye içerisinde bulunan polis noktasına götürüldü. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

AVUKAT DA DAVACI

Öte yandan Av. Koray Kılıç’ın eski müvekkiline karşı açtığı bir başka dava ise İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor.