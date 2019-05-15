Önkol ailesine tazminat yeniden ele alınacak

Önkol ailesi, devlet aleyhine Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ne 100 bin TL maddi, 150 bin TL manevi tazminat davası açmış ancak mahkeme manevi tazminat ödenmesini reddetmişti. Ailenin itirazı üzerine Danıştay 15. Daire ise kararında insanların sürekli kullandıkları ve yerleşim yerine yakın bulunan bir alanda patlamamış mühimmatın bulunmasının, davalı idarenin sunduğu güvenlik hizmetinin yürütülmediğini gösterdiğini, bu olayda davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu saptadı. Danıştay, maddi tazminat istemini kısmen kabul etti ve manevi tazminat isteminin reddine ilişkin Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararını da bozdu.