Önkol ailesi, devlet aleyhine Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’ne 100 bin TL maddi, 150 bin TL manevi tazminat davası açmış ancak mahkeme manevi tazminat ödenmesini reddetmişti. Ailenin itirazı üzerine Danıştay 15. Daire ise kararında insanların sürekli kullandıkları ve yerleşim yerine yakın bulunan bir alanda patlamamış mühimmatın bulunmasının, davalı idarenin sunduğu güvenlik hizmetinin yürütülmediğini gösterdiğini, bu olayda davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu saptadı. Danıştay, maddi tazminat istemini kısmen kabul etti ve manevi tazminat isteminin reddine ilişkin Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararını da bozdu.
Önkol ailesine tazminat yeniden ele alınacak
Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Paşaçiya mezrasında 2009’da koyun otlatırken yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un ailesinin tazminat talebi davası, idare mahkemesinde yeniden ele alınacak.
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Yayınlanma tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe, 00:16