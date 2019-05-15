Yeniçağ yazarı Demirağ’a saldıranlara adli kontrol kararı alındı

Demirağ, 10 Mayıs Cuma akşamı katıldığı televizyon programı sonrasında evinin önünde 7 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, GATA’ya kaldırılan Demirağ tedaviye alındı. Olay üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün görüntüler üzerinde yaptığı çalışma sonucu 6 kişinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki ifadelerinde “trafik yüzünden tartıştık” dedi. Olay sırasında nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı, ifadelerin alınmasının ardından 6 şüphelinin serbest bırakılması talimatını verdi. Bunun üzerine emniyet, 6 şüpheliyi serbest bıraktı. Savcının, şüphelileri adliyeye dahi getirmeden, adli kontrol kararı almadan serbest bırakması tepki çekti. Başta CHP ve İYİ Parti liderleri olmak üzere, toplumun birçok kesimi serbest bırakma kararına tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, pazartesi günü 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınması amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurdu. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, tüm şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü karakolda imza atma şeklinde adli kontrol kararı aldı. Bu arada Ankara Emniyeti, dün itibarıyla soruşturma evrakını henüz savcılığa göndermedi.