‘Kamu gücüyle baskı kuruluyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın lideri Cem Yakışkan’a tribünlerdeki, “Her şey çok güzel olacak” tezahüratlarını sonlandırması için baskı gördüğünü belirterek, “Cem’e, ‘Sloganları kesmezsen sonun gelir. Sloganları engelle, hakkındaki davaları düşelim’ diye baskı yapılıyor” dedi.
Mahmut Lıcalı
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 02:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Özkan, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın lideri Cem Yakışkan’la kendisine yönelik baskı iddiaları üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Özkan, konu hakkında şu bilgiyi verdi: “Yaşanan tam bir eşkıyalık. Bu tür eşkıyalıklara asla pabuç bırakmayız. Tribün liderlerine bu tür baskılar kamu gücü kullanılarak yapılmaz. Beşiktaş’ın Çarşı grubunun liderinin evini basıp çocuğunu korkutup sürekli tehdit altında yaşamasını sağlamak eşkıyalıktır. İstanbul Valisi’ni de, İstanbul Emniyet Müdürü’nü de bu konuda göreve davet ediyoruz.”
CHP’li Özkan, Çarşı grubu lideri Cem Yakışkan’ın sürekli telefonla aranarak, “Her şey çok güzel sloganını attırmayacaksın” diye baskı gördüğünü ifade etti. Özkan, Çarşı grubundan Ayhan Güner’in de saldırıya uğradığını, her iki ayağından vurulduğunu belirterek, “İşyerine, ailesine yönelik tehditler savuruluyor. ‘Sıra sana geldi’ diye tehditler ediliyor. Sloganları engele hakkındaki davaları düşelim diye baskı kuruluyor” diye konuştu.

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