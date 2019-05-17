Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti







İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan Taner Nasuhoğlu, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Nasuhoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FACİANIN 9. YILI

Öte yandan bugün, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu faciasının 9. yılı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 9. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.