KHK’liler hakkını istiyor



Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken KHK’yle ihraç edilen Dr. M. Eren Özel de, “Haluk Savaş’ın pasaport yasağının kalkmasına gerçekten çok sevindim. Yasak kalkmayacak diye, endişe içindeydim ama nihayet insani taraflarını hatırladı yetkililerden birileri. Acı olansa, bir tür ölüme mahkûm edilen KHK’liler adına insani ve hukuki olanın gerçekleşebilmesi için Haluk Hoca gibi ölümcül bir hastalığa yakalanılması mı gerekiyor? Umarım ve akıl ve vicdan tutulması yakın zamanda ortadan kalkar” diye konuştu.



Ortak mücadele vurgusu



Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki görevinden KHK’yle ihraç edilen Prof. Dr. Ayşen Uysal ise, mağduriyetler üzerinden ve isim odaklı yürütülen dayanışmaların ortak mücadeleyi sekteye uğratmasından endişe duyduğunu vurguladı. Uysal, “Sonuçta bu konu bir hak, bir yurttaşlık mücadelesi. Çeşitli soruşturmalar, davalar gerekçe gösterilerek pasaportlar iptal ediliyor. Oysa bunun için mahkeme kararı gerekir. Hak arama mücaledesinin önem sırasına göre ya da yurtdışına gitmek isteyenler istemeyenler gibi sınıflandırmalara ayrılmasını sakıncalı buluyorum. Benim de yurtdışında vermem gereken dersler, konferanslar var ama iptal etmek zorunda kalıyorum” dedi.