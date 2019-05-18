Sultangazi'de panik dolu anlar

Yangın, Esentepe Mahallesi 2424 sokaktaki 4 katlı binada çıktı. Binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binayı dumanlar kapladı. Mahalle sakinleri paniğe kapılarak kendini sokağa attı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların uyarısıyla bina sakinleri kendilerini güçlükle dışarı attı. Binanın üst katında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi çatıya çıkıp kurtarılmayı bekledi. Elektrik panosunda yaşanan küçük çaplı patlamalar bina sakinlerini ve vatandaşları endişelendirdi.



İTFAİYE EKİPLERİ BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI



Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında elektrik panosunda yaşanan patlamadan dolayı ekipler tehlike atlattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı.

Çıkan dumanlar nedeniyle çatıya çıkarak kurtarılmayı bekleyen aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye görevlileri binadaki bir dairede kafeste bulunan kuşu da son anda dumandan etkilenmeden kurtararak sahibine teslim etti. Yangında kendi imkanlarıyla evden çıkan Can Yücel, "Yangın elektrik panosundan çıktı. Söndürmeye çalıştım, söndüremedim. Çatı katında mahsur kalanları itfaiye ekipleri aldı" dedi.