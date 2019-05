Her şey güzel olacak! Rahat uyu Türkan Hoca!

Ömrünü çocukların eğitimine ve halk sağlığına adayan, kumpas mağduru, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu Prof. Türkan Saylan ölümünün 10. yıldönümünde anıldı.ÇYDD, 2009’da vefat eden Türkan Saylan için bugün 10.30’da İstanbul Zincirlikuyu’daki kabri başında bir anma töreni düzenledi.

Saylan’ın ölümünün 10. yıldönümü nedeniyle ÇYDD’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkan Saylan, geri kalmışlığı, sömürüyü, bağımlılığı kırma; toplumu tümüyle geliştirme, çağdaşlaştırma ve demokratikleştirme amacına odaklanarak yaşamıştır ömrünce. Yaratıcıdır, üretkendir, yaptığı her şeyi sürekli kılmıştır. Bütün bu özellikleri yaptığı her işe, söylediği her söze yansıtır. Çevresindeki her insanda kalıcı izler bırakır. 13 Nisan 1999’da Türkan Hocanın evine ve ÇYDD’nin 81 noktasına düşen, bir çeşit bombaydı as lında. ÇYDD ‘hiçbir iyiliği cezasız bırakmayan’ zorbalara inat, tam da Türkan hocanın istediği gibi yerinde kaldı, alanı bombaların yıkıntılarına terk etmedi. Hani ‘Ne ektiysen onu biçersin’ derler ya, sevgi ekti Türkan Saylan... Sevgi ektiği topraklarda sevgiye açan çiçekler bitti. Onu sonsuzluğa uğurlayalı 10 yıl oldu. 10 yıldır yüzünü görmesek de düşüncelerini, duygularını biliyor, anlıyor; yapmak istediklerini yapmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her şey güzel olacak! Rahat uyu Sevgili Türkan Hoca!”