Türkiye’de bir ilk: Mahkemeden Ankara Büyükşehir’e davet

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen uygulamayla Ankara Batıkent’te zehirlenerek öldürülen 13 köpek için açılan davaya müşteki sıfatıyla çağrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öldürülen köpekler için Büyükşehir Belediyesi’nin de davaya müdahil olması yönünde verdiği talimat sonrası açılan davanın ilk duruşma tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.

Türkiye'de Bir İlk...



Ankara'da yaşanan ve tüm Türkiye'de büyük infial uyandıran sokak köpeklerinin zehirlenmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya Büyükşehir Belediyemizin müdahil olma başvurusu sonuç verdi. pic.twitter.com/xp7q4kwVRa — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 18, 2019

BÜYÜKŞEHİR MÜŞTEKİ SIFATIYLA DAVAYI TAKİP EDECEK

Yenimahalle ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde 13 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesi ve yaralanması olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ve açılan davaya Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez müdahil oldu.

Ankara Adliyesi’nde 24 Eylül tarihinde saat 09.20’de gerçekleşecek ilk duruşmaya müşteki sıfatıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davet edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayvanlara yönelik şiddeti içeren bir konuda açılan davanın takipçisi olacak.