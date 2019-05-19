Tunç Soyer, gençlik koşusuna katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6’ncı kez düzenlediği yol koşusuna, bin 750 kayıtlı atlet katıldı. Konak İskelesi önünden başlayan koşunun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmirlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmak için atletlere eşlik eden Soyer'e ilgi büyük oldu.