İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6’ncı kez düzenlediği yol koşusuna, bin 750 kayıtlı atlet katıldı. Konak İskelesi önünden başlayan koşunun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. İzmirlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmak için atletlere eşlik eden Soyer'e ilgi büyük oldu.
Tunç Soyer, gençlik koşusuna katıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Yol Koşusu'na katılarak İzmirlilerin bayram coşkusuna ortak oldu.
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Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 10:13