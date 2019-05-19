Türkan Saylan’ı unutmadılar

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) aldıkları destek ve yardımların sürdüren

kız öğrenciler, derneğin kurucusu ve 'Atatürk kızı' Türkan Saylan'ı vefatının 10'uncu yılında

özlemle ve saygıyla andılar.



ÇYDD Samsun Şubesi Hayriye Yılmaz Eğitim Merkezi'nde düzenlenen anma törenine,

dernekten aldıkları burs ve eğitimlerle öğrenimlerini sürdüren çok sayıda genç katıldı. ÇYDD

Yönetim Kurulu Üyesi Seda Çürüksü anma töreninde yaptığı konuşmada, ÇYDD'nin

kurucusu, çocukların Türkan annesi Türkan Saylan’ın ışıklara uğurlandığı 2009 Mayıs ayının

18’inin üzerinden tam 10 yıl geçtiğini belirterek, "’Zaman ne çabuk geçiyor’ dediğinizi duyar

gibiyim. Aslında zaman geçmiyor, bizler zamanın içinden geçiyoruz. Bu anlamda, zamanın

içinden nasıl geçtiğimiz daha değerli olmuyor mu? Bu cümleden hareketle Türkan Saylan’ın

yarattığı arka plan, bizlere çok doğru bir referans sunmuyor mu? O’nun yaşam felsefesi,

eğitime verdiği önem, seküler bir tarz vurgusu, köşeli anlayışların reddini içermesi bakımından çok değerlidir. Övünecek bir şeyin olmasa da, utanılacak bir şeyin de olmasın. O hep övüneceğimiz şeyler üretti ve bize bıraktı. Bizler de bu değerleri hep ileriye taşıyacağız"

dedi.