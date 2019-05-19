Ege üçüncü kez sallandı: 3,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3,6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesinin 39,29 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 09.44'te meydana geldi. 3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Middilli Adası, büyüklüğünü ise 3,7 olarak açıkladı.

İKİNCİ DEPREM

Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum'un 10,19 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

ÜÇÜNCÜ DEPREM

Ege Denizi'nde, Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum Turgutreis ilçesinin 45.91 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 17.47'de meydana geldi. Deprem 20.49 kilometre derinlikte oldu.

GÖKOVA'DA DA 4,0'LIK DEPREM

Gökova Körfezi'nde de Bodrum açıklarında Richter ölçeğine göre, 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin, merkez üssünü Bodrum'un 7,79 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğündeki deprem, 6,97 kilometre derinlikte oldu.