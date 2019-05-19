Metin Cihan ifadeye çağrıldı

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın aydınlatılmayan ölümünü gündeme getirerek araştıran ve baba Şaban Vatan’ın adalet mücadelesine sosyal medya üzerinden destek veren Metin Cihan ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.Cihan'ın Gezi tweetleri nedeniyle ifade verdiği öğrenildi.

Metin Cihan Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: İfademi verdim. serbestim. Aşağıdaki twitte kullandığım #bendegeziciyim etiketi o gün tt'de 1. sıraya yükselmiş. Bu nedenle TCK 216 ( halkı kin ve düşmanlığa tahrik) soruşturması açılmış. savunmamı da paylaşacağım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Gezi'deydim. Gezi'yi hep savundum, hep savunacağım. Bazı gazeteler, televizyonlar ve siyasetçiler tarafından insanlara çok farklı anlatıldığını biliyorum ama gün gelecek herkes Gezi günlerinin bu memleket için değerini anlayacak."