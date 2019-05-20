Çanakkale'de deniz ulaşımına zam: Gelibolu-Lapseki otomobil geçiş ücreti 67 TL'ye çıktı

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, GESTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, fiyat tarifelerinde güncelleme yapıldığı açıklandı. Hem taşıtları hem de yayaları kapsayan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır. Deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle (Akaryakıt, gemi iskele bakım/tutum, yedek parça vs.) gemi geçiş ücretlerinde ortalama %24.7 oranında fiyat güncellenmesine gidilmiş olup fiyat güncelleme oranı; üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ÖTV'siz yakıt fiyat artış oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.”

Gelibolu-Lapseki otomobil günlük 67 TL oldu.