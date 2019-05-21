İYİ Parti'nin İstanbul stratejisi belli oldu

Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun tekrar kazanması için İYİ Parti, adeta İstanbul çıkartması yapacak.

Yeniçağ'dan Bünyamin Öztürk'ün haberine göreİYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan hukuksuzluğu anlatmak için milletvekillerini, genel idare kurulu üyelerini ve il başkanlarını sefer etme kararı aldı. İstanbul'un 39 ilçesine demokrasi çadırı kurulacak. Çadırlarda teşkilatların yanı sıra milletvekilleri ve genel idare kurulu üyeleri görev alacak ve vatandaşlarla bir araya gelecek. İstanbullulara 31 Mart sonrası yaşanan hukuksuzluklar anlatılacak, seçimin "demokrasi ve milli irade gaspı" olduğu vurgulanacak. Ayrıca partililer de mahalle ve ev ziyaretlerini sıklaştıracak. Sivas, Erzincan, Kars, Tokat ve Ordu gibi İstanbul'da yoğun olarak yaşayan illerin il başkanları ve yönetimleri hemşehrilerinden Ekrem İmamoğlu için oy isteyecek.

Çalışmalarda demokrasi vurgusu yapacaklarını ifade eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "39 ilçede kuracağımız demokrasi çadırlarında vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. YSK'nın kararının ne kadar haksız ve hukuksuz bir karar olduğunu anlatacağız. 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermelerinin vicdanın ve demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayacağız" diye konuştu. Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi 23 Haziran'da daha büyük bir farkla kazanacağını belirten Kavuncu, şöyle devam etti: "YSK'nın kararı vicdanları kanatan bir karar oldu. 31 Mart seçimlerinden Ekrem İmamoğlu'na oy vermemiş ancak yaşanan haksız nedeniyle 'Ya bu kadar da olmaz' diye seslerini yükselten insanlarımızı görüyoruz. Bu tepkilerin sandığa yansıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla farkın 31 Mart'ın çok daha üzerinde olacağı kanaatindeyim."

Diğer partiler de İstanbul için "hemşehri" gruplarına yönelik çalışacak. Yapılan analizlere göre, İstanbul'da yaşayan ve kendini İstanbullu olarak tanımlayan seçmen sayısı 1 milyon 709 bin olarak belirlendi. Hemşehri gruplarında ise 4 milyon 942 bin seçmen var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse mahalle mahalle gezerim" dediği bu seçimlerde AKP'li 41 İstanbul milletvekili kendi seçim çevresinde, bu ilin dışındaki 249 milletvekili de İstanbul'da yaşayan hemşehrileri ile bir araya gelerek Binali Yıldırım'a destek isteyecek.

Veri bankası kuran CHP, seçmene hem doğduğu memleketi üzerinden hem de yaşadığı semt üzerinden ulaşacak. 80 ilde çalışma grupları oluşturulurken, her grup İstanbul'daki kendi hemşehri grubuna yönelik özel çalışma yapacak.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara'ya çağırmış, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlamalarını istemişti.