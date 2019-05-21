Annesi doktora götürünce korkunç gerçek ortaya çıktı

Geçen yıl meydana gelen olayda İ. D.B., 11 yaşındaki kızına birden fazla kez cinsel istismarda bulundu. Anne H.B., kızını ağzında çıkan yaralar nedeniyle doktora götürdü. Doktorun şüphelenmesi üzerine çocuk, babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine İskender D.B., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından tutuklu yargılanan İ. D.B., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur çocuk ve şikayetçi anne H.B. de hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuk, babasının kendisine cinsel içerikli videolar izlettiğini ve birçok kez istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu söyledi. Anne H.B. de İskender İ.D.B.'nin çocuğunun ahlakını bozduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ. D.B. ise jandarmada baskı altında ifade verdiğini ileri sürerek, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.