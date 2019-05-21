İstanbul seçimi için görevli oldukları ilçelerde seçim çalışmalarına bugün başlayacaklar

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla milletvekillerine gönderilen listede milletvekillerine İstanbul’da görevlendirildikleri alanda ve kampanyada yürüteceği çalışma hakkında bilgi verildi.



Buna göre milletvekillerinin bir bölümünün TBMM çalışmalarına katılmalarına karar verilirken, bir bölümünün de İstanbul seçiminde görevlendirildi. İstanbul’da görevlendirilen bazı milletvekillerine ilçe sorumlusu görevi verilirken, bazı milletvekillerine ise İstanbul seçim çalışmasına yönelik genel görevlendirme yapıldı. Bazı milletvekillerine de uzmanlık gerektiren konularda ya da özel seçmen profiline yönelik çalışmalarda görev verildi. Tüm milletvekillerine gönderilen görevlendirme yazısında, “İstanbul’da görevlendirilen milletvekillerimiz seçim kampanyasının başlangıcı olan 22 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla görev yerlerinde çalışmaya başlayacak olup bayram süresinde ise kendi seçim bölgelerinde bulunacaktır” denildi.



Görevlendirme listesinde 24 milletvekiline de özel görev verildiği kaydedildi. Genel başkan yardımcılarının yanı sıra İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener gibi isimlerin bulunduğu özel görev alan vekiller, kampanya boyunca uzmanlık alanlarına ve seçmen profiline göre çalışmalar yapacak.



İlçe sorumlusu oldular



Görevlendirmeye göre Ayhan Barut Tuzla’da, Burhanettin Bulut Sultanbeyli’de, Orhan Sümer Gaziosmanpaşa’da, Abdurrahman Tutdere Sultangazi’de, Burcu Köksal Zeytinburnu’nda, Murat Emir Şişli’de, Ali Haydar Hakverdi Beyoğlu’nda, Cavit Arı Sarıyer’de, Ensar Aytekin Beşiktaş’ta, Yaşar Tüzün Arnavutköy’de, Mehmet Göker Çekmeköy’de, Yüksel Özkan Bayrampaşa’da, Okan Gaytancıoğlu Şile’de, Necati Tığlı Beykoz’da, Mehmet Güzelmansur Bakırköy’de, Turan Aydoğan Esenyurt’ta, Mehmet Bekaroğlu Üsküdar’da, Enis Berberoğlu Adalar’da, Emine Gülizar Emecan Bahçelievler’de, Zeynel Emre Büyükçekmece’de, Özgür Karabat Başakşehir’de, Yüksel Mansur Kılıç Eyüpsultan’da, Sibel Özdemir Çatalca’da, Ali Şeker Esenler’de, Ednan Arslan Bağcılar’da, Murat Bakan Ataşehir’de, Tacettin Bayır Silivri’de, Mahir Polat Güngören’de, Bedri Serter Kâğıthane’de, Kamil Okyay Sındır Ümraniye’de, İsmail Atakan Ünver Kartal’da, Hasan Baltacı Fatih’te, Ahmet Önal Kadıköy’de, Ali Mahir Başarır Pendik’te, Mürsel Alban Sancaktepe’de, Ömer Fethi Gürer Maltepe’de, Ulaş Karasu Avcılar’da, Candan Yüceer Beylikdüzü’nde ilçe sorumlusu olarak kampanya boyunca görev yapacak.