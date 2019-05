Halfeti’de ‘İşkence’ iddiasına savcılıktan açıklama geldi: Usule uygun

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 1 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Şanlıurfa Barosu, ters kelepçeli olarak yere yatırılan şüphelilerin görüntüsünü paylaştı. Savcılık “Yasalara uygun” açıklaması yaptı.



Halfeti’ye bağlı Dergili köyünde, 18 Mayıs günü, terör örgütü PKK’liler ile yaşanan çatışmada, 1 özel harekât komiser yardımcısı şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Olay sonrasında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Halfeti ve Bozova ilçelerinde çok sayıda eve baskın yaparak 38 kişiyi gözaltına aldı. Babası da gözaltına alınan bir avukatın bildirmesiyle olaydan haberdar olduklarını belirten Şanlıurfa Barosu Başkanı avukat Abdullah Öncel, “Arkadaşlar şüphelilerin yara bere içinde olduğunu, hatta birinin ameliyat elbisesiyle görüşe getirildiğini aktardı. Avukatlar işkence ile ilgili tutanak tutmak istediklerinde ise gözaltındakilerin can güvenlikleri olmadığını söyleyerek, tutanağı imzalamayacaklarını belirttiklerini ifade ettiler” diye konuştu. İşkence iddialarıyla ilgili olarak başsavcı ile görüştüklerini belirten Öncel, söz konusu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından gece saat 22.30’da TEM şubeye gittiklerini aktardı. TEM şube müdürünün her şeyin hukuk içinde olduğunu kendilerine söylediğini dile getiren Öncel, “4 yönetici arkadaşla, şahıslarla görüştük. Gözlerimize inanamadık. Gördüğümüz tablonun, daha önce anlatılandan bile kötü olduğuna tanıklık ettiler. Gözaltındakiler, korkudan işkence gördüklerine dair tutanak tutmayacaklarını, çünkü hayatlarından endişe ettiklerini söylediler” dedi.



TBMM Genel Kurulu’nda işkence iddialarını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise “Elektrik verme dahil her türlü işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları tespit edildi. İşkence insanlık suçudur, bunun da zamanaşımı yoktur. Gereken suç duyurularını yapacağız. Bu emri, bu talimatı kim vermiştir, kim uygulatmıştır” ifadelerini kullandı.



Savcılık: Usule uygun



Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafın ardından açıklama yapan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, “Adli süreç usul ve yasalara uygun şekilde yürütülmektedir. ​Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında şüphelilerin işkence gördüklerine ilişkin iddiaların yer aldığı haber ve paylaşımlar titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir” dendi.