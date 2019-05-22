YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti

YSK kararında İl Genel Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde kullanılan oy, geçerli oy, geçersiz oy, seçime katılım oranı ve siyasi partilerin aldığı oy ve oranları açıklandı.

Buna göre; AKP, İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 41.61, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 44.06, Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 42.55 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 42.56 oy aldı.

CHP, İl Genel Meclisi seçimlerinde yüzde 17.46, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yüzde 29.14, Belediye Başkanlığında yüzde 29.81 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 29.36 oy aldı.

İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 18.82 oy alan MHP, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 5.18, Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 7.44 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde 7.46 oy aldı.

İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 8.12, Büyükşehir Belediye Başkanlığında yüzde 9.52, Belediye Başkanlığında yüzde 7.76 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 7.31 oy aldı.

HDP, İl Genel Meclisi'nde yüzde 7.93, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yüzde 4.15, Belediye Başkanlığı'nda yüzde 4.52, Belediye Meclis Üyeliğinde ise yüzde 5.60 oy aldı.

Saadet Partisi, İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 2.47, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 3.27, Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 2.91 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 3.00 oy aldı.

BAŞKANLIK ORANLARI

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AKP yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında başkanlık kazandı.

Kesin sonuçlara göre Belediye başkanlığı seçiminde AKP yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oranında başkanlık kazandı.

Belediye meclis üyeliklerinde AKPi yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.