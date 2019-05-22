67’sinde tıbbı bitirdi

1981 yılında OMÜ Tıp Fakültesi’ni kazanan Berker, eğitimin Hacettepe Üniversitesi’nde verilmesi nedeniyle devamsızlıktan okuldan atıldı. 30 yıl aradan sonra çıkan öğrenci affından yararlanarak 2011’de yeniden kayıt yaptıran Berker, üniversitenin en yaşlı öğrencisi olarak öğrenimine başladı. 2017’de mezun olan Berker, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 19’uncu maddesi nedeniyle doktor olamadı. Söz konusu maddede “Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilaç tertip edemeyeceği ve mesleki dışında bizzat ticaret yapamayacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez” hükmü yer alıyor.



Tıp fakültesine ilk başladığında dersine giren genç akademisyenlerin kendisine, “Hocam benim dersimi dinlemeye mi geldiniz?” diye sorduklarını söyleyen Berker, “Eczacılık fakültesini bitirdikten sonra eczane açmadan önce bir yıl vekil öğretmenlik yapmıştım, orada ders verdiğim bir öğrencim bana profesör olarak bana ders anlattı” diye konuştu.