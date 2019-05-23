Eski gol kralı Zafer Biryol FETÖ'den tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zafer Biryol ve tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, söz alan sanık Biryol, örgüt hakkında bildiği her şeyi söylediğini belirterek, "Bunların ne olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmedim. 3 çocuğum var, eşim yalnız bakıyor. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Beyanda bulunan diğer sanık avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Duruşma tarihi 3 Temmuz

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada gelinen aşama, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmasının alınması, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutuklu sanık Zafer Biryol'un tahliyesine karar verdi.

Bu sanıkla ilgili, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, sanıkların D-Smart üyeliklerinin iptal edilip edilmediği ve Samanyolu, Bugün ve Kanaltürk adlı televizyon kanallarının yayından kaldırış tarihlerinin sorulmasına yönelik şirkete yazı yazılmasını da kararlaştırdı.

Sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadıklarının İstanbul Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Biryol'un da tahliyesiyle, dava kapsamında tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım 2017'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkartıldı ve Biryol, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Aralık 2017'de yine gözaltına alınmıştı. Biryol çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

Zafer Biryol 02.10.1976’da Rize’de doğdu. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Zafer Biryol, Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Şekerspor’da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig’de Göztepe’ye oradan da Konyaspor’a transfer oldu.

Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 dolle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe’den Bursaspor’a transfer oldu. Çaykur Rizespor forması da giydi.

TFF 2.Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü’nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor’da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada’ya yerleşen Biryol, Toronto’da kendisine ait futbol okulu kurdu.