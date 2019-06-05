İşte Melih Gökçek'in 5 günde bir ihale verdiği şirket!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Çam Grubu'na verilen ihaleleri köşesine taşıdı.

Sahibi Ali Okan Çam'ın AKP'ye çok yakın olduğunu belirten Ağırel, Çam Grubu'nun 2013 - 2017 yılları arasında aldığı ihalelerin yüzde 98'inin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden olduğunu yazdı.

Murat Ağırel'in Yeniçağ Gazetesi'nde 5 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan "Gökçek'in 5 günde bir ihale verdiği firma" başlıklı yazısı şöyle;

Son iki yazımda Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ait şirketlerin yoktan nasıl var olduklarını yazıyorum. Söğüt inşaat, Soysal İnşaat, Genç İnşaat…

Bugün de sizlere Çam Grubu tanıtacağım.

Çam Gruba bağlı birçok firma var. Radyo kanallarından, güvenlik firmasına, turizm firmasından teknoloji firmasına kadar birçok iş kolunda şirketleri bulunuyor.

Sahibi Ali Okan Çam.

Ali Okan Çam, geçen yazımda belirttiğim Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki iken özelleştirilen BelBeton adlı firmanın özelleştirme olmadan çok önce yönetim kurulunda görev aldı. AKP iktidarı ile öyle içli dışlı ki AKP kongresinde dahi yer alıp sosyal medya hesaplarından paylaşmakta bir beis görmüyor.

Gökçek ile de birçok yere birlikte gidiyorlar. Birçok fotoğrafını sosyal medyada görebilirsiniz. Ali Okan Çam kendi ve şirketinin isminin CHP Milletvekili Murat Emir'in TBMM'de dile getirilmesinden sonra alelacele AKP ile olan fotoğraflarını sildi ama teknolojide her şeyin iz bırakır olduğunu unutuyor.

Bakın…

Ali Okan Çam, gerçekten çok maharetli bir iş adamı (!) Bu kadar kısa sürede bu kadar çok şirket kurup üst üste başarılı işler bitirmek her babayiğidin harcı değil. Nasıl mı?

İlla ki Sayın Gökçek'in desteği şüphesiz vardır. Var diyorum çünkü 2013 ve Gökçek'in istifa ettiği 2017 yılına kadar Ali Okan Çam'ın aldığı ihaleler inanılır gibi değil. Aldığı ihalelerin yüzde 98'i ASKİ'den.

Yani Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi.

Anlatayım.

Çam Güvenlik…

2013 -2015 yılları arasında ASKİ den 13 güvenlik ihalesi almış. Hem de pazarlık usulü toplam 128 milyon TL! SGK, MKE, İETT, MEB'den de ihaleler almış onların toplamı 48 milyon TL. Güvenlik şirketi ile ASKi ve devlet kurumlarından toplam 176 milyon TL ihale almış.

Uluslararası Prestij Medya…

2012-2015 yılları arasında ASKİ den 34 ihale almış. İhale toplamı tam 197 Milyon TL!

(2013/71171 ihale kayıt no ile) 1.1 milyon TL'ye Stil Danışmanlığı ve Vitrin Yarışması,

(2013/162184 ihale kayıt no ile) 144 bin TL'ye radyo reklam işi,

(2014/40265 ihale kayıt no ile) 152 bin TL'ye bardak üst folyo işi,

(2014/40381 ihale no ile) 153 bin TL'ye bardak alt folyo işi,

(2014/50050 ihale kayıt no ile) 156 bin TL'ye internet radyo yayını işi,

(2014/86417 ihale kayıt no ile) 155 bin TL'ye 250 cc'lik su bardaklarının paketlenmesi işi,

(2014/127722 ihale kayıt no ile) 14 milyon TL bedel ile araç kiralama işi…

Her işi yapmış bu firma.

Ha unutmadan!

Ali Okan Çam'ın sahibi olduğu şirketlerin biri de PAL FM. Hani radyolar ile ilgili ihalelerde olunca insan bir acaba diye soruyor.

Devam edelim…

Çam Grup Dış Tic. 2013 -2014 yılları arasında ASKİ den 12 ihale almış. Toplam 5 milyon TL! İST Asfalttan da 4 ihale, İSTGÜVEN'den de 1 ihale almış. Aldığı ihalelerin toplam bedeli 35.7 milyon TL.

İş konuları ne mi?

(2013/39757 ihale numarası ile) Su Bardak Dolum Makinesi,

(2013/147728 ihale numarası ile) Taş Toplama Makinesi

(2014/122294 ihale Kayıt no ile) Hazır Beton Alımı gibi işleri yapmış.

Ayrıca, (2014/124450 ihale numarası ile) aldığı "Su Bardak Hizmeti alım işi" 2015 Sayıştay raporlarında usulsüz ihale diye tanımlanmış.

Bir de İmaj Dizayn firması var.

Bu markayla da 2013-2015 yılları arasında ASKİ'den 47 ihale aldı. Toplam 19.3 milyon TL. İşlerin tamamı "elektronik arşivleme", "evrak tarama evrakların sisteme aktarılması işi."

Diğeri de Kristal Yapı Merkez.

2010-2015 yılları arasında 32 ihale aldı. Toplam 36.8 milyon TL. İşlerin konusu ne derseniz tamamına yakını fidan alımı. Arada (2014/18646 ihale numarası ile)1.4 milyon TL bedel ile güreş salonu için malzeme işini alsa da ağırlık fidan alımında.

Mesela (2014/178946 ihale numarası ile) 29.7 milyon TL'ye 1 milyon Kara Çam, "Herek" ve gübre alınmış. Herek, fidanların yayına dikilen ahşap kazık veya çubuklara verilen isim. Bir fidancılık firmasından teklif aldım. 1 milyon Kara Çam fidanı ne kadar tutar diye sordum. Teklif aldığım firma adeti duyunca bana ortaklık teklif etti.

Kara çam ve herek fiyatı boyuna,yaşına göre değişiyor ancak ortalama adet başı 1,5 TL verdi. Bu durumda total rakam 1.5 Milyon TL.

Peki kaça ihale alınmış: 29.7 milyon TL. İhale içerisinde bulunan diğer kalemleri çıkarınca 21 Milyon gibi bir rakam kalıyor.21 milyon lirayı 1 Milyon ağaç ve "herek"e böldüğümüzde 21 TL çıkıyor.

Yani bu işlerle ilgisi alakası olmayan benim aldığım fiyat ile bu işi yapan kişilerin aldığı fiyat arasında 19.5 milyon TL fark var!

Gelelim Altın Yapım'a…

Sadece 2015 yılında 6 ihale almış ve toplamı 10.3 milyon TL.

İhale konuları araç kiralama, yüzme havuzu işletme, personel alımı. CHP Milletvekili Sayın Murat Emir TBMM verdiği soru önergesinde Ali Okan Çam'ın kaç akrabasının Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalıştığında sorduğunu belirtmem lazım.

Hatırlatıyorum bu yazdığım firmalar tek bir gruba ait.

Devam edelim.

Burj Turizm.

2012-2014 tarihleri arasında 4 ihale almış. Toplamı 525 bin TL. İhale konuları araç kiralama, ses sitemli minibüs alımı ve personel alımı işleri.

Toplamda ise 2 yıl içerisinde tam 150 ihale almış ve toplam tutar 450 milyon TL.Yani ayda 6-7 İhale almış. Yani 5 günde bir ihale almışlar.

"Ne var bunda çalışmışlar almışlar" diyorsanız bir soluklanın!

Çünkü yazdığım bu firmalar ne hikmetse Melih Gökçek görevi bıraktıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale almamış.

Ne kadar kolay para kazanılıyor değil mi?

Bugün Bayram. Çocuklarımıza kıyafet alırken, evimize bayramlık eşyalar alırken kılı kırk yarıp hesap kitap yapıyoruz ama ağızlarından dini terimleri düşürmeyen kişilerin yönetimlerini görüyorsunuz.

Melih Gökçek'i kastediyorum.

Dinin sahtesi, siyasete karışmış olanıdır. Din duygularının ve dince kutsal kavramlarının siyaset adına kullanılması ile din, din olmaktan çıkar, siyasetin aracı olur.

Siyaset ticarete, ticaret siyasete, din de her ikisine araç edildi mi, artık bu sömürünün sonu gelmez.

Din ticareti ile meşgul olanlara bakın, hemen hemen hepsi milyarder. Yalnızca Türk Lirası ile Milyarder değil bunlar, dolar milyarderi olmuşlardır birçoğu.

Oh ne kolay. Çek bir besmele gelsin paralar. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız tarikatlarda.

Bir üçgen bu. Ticaret, siyaset ve tarikat üçgeni…

Bu satırlar bana ait değil. 32 yıl önce Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet'teki köşesinde yazdığı "İmam Bayıldı" başlıklı yazısından.

Çek bir Besmele gelsin paralar.