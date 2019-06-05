Onlara artık bayram yok: 'Bize sadece gözyaşı var'

Bayram sevincinin yaşandığı şu günlerde çocuklarını kaybeden Şaban Vatan ve Mısra Öz Sel o sevince ortak olamıyor. Bayramı eksik geçiren acılı ailelerden Şaban Vatan’ın kızı 11 yaşındaki Rabia Naz Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulundu. Hastaneye varmadan hayatını kaybeden Rabi Naz’ın şüpheli ölümü henüz aydınlatılamadı. Baba Şaban Vatan “Kızım gittiğinden beri bizim yüzümüz gülmedi. Bayram hüzünlü geçiyor. Mezarını ziyaret ettik. Uzun süre mezarının başından ayrılamadık. Her bayram yaptığımız gibi prenses gibi giyinecekti. Düşe düşe buz pateni kayacaktı. Bayram bize yok artık. Sadece boğaza takılan düğüm ve gözyaşları var” diyor.

‘Hepimizin gözünde aynı acı’

Mısra Öz Sel ise Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi’nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybetti. Sel, “Her gün gibi aslında bugün de” diyerek “Artık herkes için mutluluk, beraberlik olan bayramı bizler yaşayamıyoruz. Çünkü eksiğiz, yarımız. Anılar canlanıyor gözümüzde, bayram soflaralarımız, ziyaretlerimiz, oğlumun heyecanı. Bir araya gelsek de hepimizin gözünde aynı acı aynı hüzün. Birbirimize bakarken bile acı çıkıyor ortaya. Konuşacak bir şey bir söz kalmıyor. Bu nedenle artık bize bayram yok” ifadelerini kullanıyor. Sel artık mutluluktan ve sevinçten yoksun olduklarına değinerek şöyle devam ediyor: “Benim kollarım boş kaldı. Bizim için buruk ama başkaları için hâlâ aileleri ve sevdikleri yanlarındayken sevinç ve mutluluk dolu bayramlar geçirsinler.”

Şule Çet’in ağabeyi Şenol Çet, “Önceki bayramlara göre bir yanımız eksik. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Babam çok üzgün. Tabii bir yandan hayat mücadelemiz devam ediyor. Şule için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyor.

ÖYKÜ ARİN BİR İYİLEŞSİN

Antalya’da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı Twitterdan, “Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur” dedi. Umutlu bekleyişini sürdüren Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından, Öykü Arin’in hastane günlüklerini paylaşmaya devam ediyor. Hastane odasında resimler yapan ve annesinden okuma yazmayı öğrenen Öykü Arin, sevdiklerine mektuplar yazıp gönderiyor. Eylem Şen, sosyal medya hesabından, Şeker Bayramı’nı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin’in fotoğrafını paylaştı. Eylem Şen, paylaşımın altına ise “Bu bayram kapıların ardından sevdiklerimize baktık. Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığı kök hücre bağışı için verilen kan örneklerini çalışsın. Çocuklar iyi olursa bayram olur” yazdı.