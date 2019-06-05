‘Kiralık’ bakanlık

“Yandaş şirketlerden” milyonlarca liralık makam aracı kiralayan Sağlık Bakanlığı’nın “kiralık” hizmetlerini yurt geneline yaydığı ortaya çıktı. İhalelerinin ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, yılın ilk 4 ayında hizmet alımı için sözleşmesini imzaladığı 150’ye yakın ihaleyi tamamladı. İhalelerin yüzde 95’ini araç kiralama kapsamındaki alımlar oluşturdu. Bakanlık, ilk çeyrekte yaptığı araç kiralama işleri için ülke genelinde kamu bütçesinden 193 milyon 874 bin TL ayırdı. İhale sonuçlarına göre, bakanlık, 74 açık ihalenin yanı sıra 61 pazarlık usulü araç kiralama ihalesi gerçekleştirildi.

Bakanlığın araç ihalelerinin yarısından fazlasını “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesi kapsamında gerçekleştirdi. Bu ihalelerin çoğunda sadece tek bir teklif yer aldı.

Maliyet katladı

Bakanlık, sadece Ankara’da personel taşıma işi için 3 yılda şirketlere 40 milyon TL ödedi. Mart sonunda biten sözleşmenin ardından yapılan açık ihale 2020 sonuna kadar açık usulle yeniden düzenlendi. Bakanlık, kiralanan 174 servis aracı için 21 milyon 338 bin TL bütçe ayırdı. Bakanlığın servisler için 2017’de aylık 500 bin TL olan harcaması, 2018’de 811 bin TL’ye yükseldi. 2020 sonuna kadar yapılan ihalede aylık fatura 1 milyon TL olurken, bakanlığın yılbaşında 3 aylık pazarlıkla hizmet alımının aylık faturası ise 1 milyon 395 bin TL oldu. Son 3 yılda servis aracı kiralanmasında aynı şirketlerle çalışan bakanlığın “pazarlık usulü” olarak gerçekleştirdiği ihalede 1 milyon TL’ye yakın ‘zarar’ etmesi dikkat çekti.